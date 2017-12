Horários da visita de Bush ao País são mantidos em sigilo O presidente dos EUA, George W. Bush, chega nesta quinta-feira, 8, ao Brasil, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, por volta das 20 horas. De lá, ele deve se dirigir para o Hotel Hilton, no Morumbi. Por questões de segurança, os horários corretos da programação de Bush no País não foram divulgados pelo consulado americano. A programação oficial da visita terá início somente na sexta-feira, 9, quando Bush deve se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir um possível acordo entre EUA e Brasil sobre o etanol. No mesmo dia, Bush deve visitar um terminal de etanol da Transpetro, em Guarulhos. A visita deve ocorrer às 10h30, segundo comunicado divulgado no início da tarde desta quinta-feira pela Petrobras. Em seguida, o presidente americano deve conhecer o projeto social Meninos do Morumbi, que chegou a ser visitado pelo ex-secretário de Estado americano Collin Powell, há três anos. Na noite de sexta-feira, Bush deve embarcar para o Uruguai, dando seqüência a sua programação pela América Latina. Segurança A visita de Bush está sendo cercada por um forte esquema de segurança. Todo tipo de informação está sendo vetada pelo e as mudanças devem afetar o trânsito da Capital, provocando transtornos para os motoristas. Nem mesmo o Hotel Hilton confirmou oficialmente a estadia de Bush em suas dependências. A assessoria do estabelecimento não confirmou oficialmente a informação. Porém, de acordo com a atendente de reservas "não há disponibilidade para o dia 8". De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, funcionará normalmente. Nenhum embarque ou desembarque será cancelado. Este texto foi alterado às 14h27 para acréscimo de informações