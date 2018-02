Horário eleitoral começa hoje destacando Lula e Serra Horário eleitoral gratuito começa hoje, com candidatos que concorrem à Câmara Municipal. Amanhã, vão ao ar concorrentes à prefeitura. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador José Serra são os principais cabos eleitorais que os candidatos Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Gilberto Kassab (DEM) apresentarão nos primeiros programas do horário eleitoral gratuito em São Paulo. O destaque que ambos receberão é proporcional à avaliação positiva de suas gestões entre os moradores da capital paulista: 50% de ótimo e bom para Lula e 43% para Serra, segundo a última pesquisa Ibope, divulgada no sábado. Também pesa o fato de que os candidatos à Prefeitura de São Paulo se esforçam para mostrar que atuam em sintonia com outras esferas de poder, de cujas verbas dependem para concretizar projetos, principalmente na área de transporte público. A propaganda eleitoral termina dia 2 de outubro. No rádio será transmitida das 7 horas às 7h30 e das 12h às 12h30. Na TV será veiculada das 13h às 13h30 e das 20h30 às 21h. Kassab terá o maior tempo com 8 min e 44 seg, seguido por Marta com 6 min e 40 seg e Alckmin, 4 min e 27 seg. Já o candidato Paulo Maluf (PP) terá 2 min e 30 seg de programa; Soninha Francine (PPS) terá 1 min e 46 seg; Ciro Moura (PTC), 1 min e 3 seg; e Ivan Valente (PSOL), 1 min e 2 seg. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.