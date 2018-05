Honduras suspende isenção de vistos para brasileiros

Na última quinta-feira, dia 3, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota informando que suspendeu temporariamente a isenção de vistos diplomáticos, oficiais ou de serviço e comuns com Honduras. A decisão é uma forma de pressionar o governo interino instalado no país centro-americano desde o fim de junho a aceitar a volta do Presidente deposto Manuel Zelaya. As informações são da Agência Brasil.