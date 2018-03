Homens não devem temer avanço das mulheres, diz Lula

Lula avaliou que o motivo deste descompasso deveria ser o medo de que os homens perdessem cargos na diretoria do sindicato. O presidente, no entanto, afirmou que esse não era o seu caso e, sem citar o nome da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que estava presente no evento, declarou: "Não é o meu caso. Porque, antes mesmo de perder o meu, indiquei logo", brincou. Em um discurso breve, logo após ao da ministra, o presidente comentou sobre a oratória de Dilma. "A Dilma está falando mais do que a mulher da cobra", fez um gracejo.

Ao comentar as conquistas das mulheres nos últimos 30 anos, o presidente chamou a atenção para a aprovação pelo Congresso Nacional do período de licença maternidade de 180 dias. Segundo ele, na década de 70, as mães tinham apenas quatro semanas de licença antes e quatro semanas após o parto. O presidente fez um alerta, contudo, sobre mecanismos que podem eventualmente ser criados e que prejudiquem essa conquista. "É preciso cuidado. Às vezes o que é um benefício pode atrapalhar", afirmou. O presidente também comentou sobre a conquista das mulheres ao direito ao voto, na década de 30, entre outros avanços.

Já a pré-candidata do PT à Presidência da República disse que as mulheres sempre mostraram garra na luta pelos direitos sociais. "As mulheres sempre demonstraram coragem nas greves, na resistência à ditadura e na luta pela redemocratização", afirmou. Para a ministra, as mulheres têm uma relação afetiva e de cuidado com a população. Dilma ressaltou ainda que dificilmente uma proposta feminina é excludente. "Hoje, somos 52% da população e os outros 48% são nossos filhos", afirmou.

A ministra afirmou ainda que as mulheres são capazes de liderar - "de tomar decisões, de dirigir e serem líderes." A presidenciável lembrou que hoje as mulheres são responsáveis por 40% da renda das famílias e que, em 35% dos lares, a principal renda é a do trabalho da mulher. Dilma salientou ainda que os programas sociais do governo Lula, como o Bolsa-Família e o Minha Casa, Minha Vida têm a mulher como alvo preferencial. Dilma disse que o PAC 2, que será anunciado na próxima semana, também vai prever a construção de creches. "O País só será grande se protegermos as crianças, mulheres e jovens", afirmou.

A pré-candidata do PT à sucessão no Palácio do Planalto vestia uma camiseta da segunda edição do congresso e era aplaudida constantemente por cerca de 350 delegadas do sindicato, que, vez ou outra, cantavam: "Olê, Olê, Olá, Dilma, Dilma", numa referência ao bordão da campanha de Lula em 1989, quando o presidente Lula concorreu pela primeira vez à presidência

A ministra e o presidente Lula cumpriram uma extensa agenda de atividades hoje. Eles entregaram em Tatuí (SP) 650 ambulâncias da rede de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), vistoriaram obras do PAC e entregaram casas em Osasco (SP). Depois do congresso, eles participariam de uma jantar com a comunidade árabe no Clube Sírio Libanês, na capital paulista.