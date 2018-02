Homenagens lembram 5 anos da morte de Brizola Familiares, antigos aliados e a classe política em geral farão homenagens no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em Brasília a Leonel Brizola, cuja morte completa 5 anos hoje. No município gaúcho de São Borja, onde está sepultado o corpo do "caudilho", está programado um ato em memória do ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, com a presença do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, e do presidente em exercício do PDT, Vieira da Cunha.