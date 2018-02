Homenagem a Alencar reúne Dilma e Lula em São Paulo

Diante de parentes e políticos de diversos partidos, o ex-vice-presidente discursou sentado e disse que não está totalmente recuperado, mas que "está bem melhor". "São 90 dias de internação, exceto dois dias em Brasília e um dia no meu apartamento, em São Paulo", justificou, ao lembrar que, durante o tratamento contra o câncer, teve enfarte, edema pulmonar e até hemorragias. Alencar agradeceu o carinho de Kassab e do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). "Para mim, (a homenagem) é uma honra muito grande", afirmou.

Bem-humorado, o ex-vice-presidente brincou com os convidados. "Os discursos devem ser como vestido de mulher. Não devem ser nem tão curtos que nos escandalizem, nem tão longos que nos entristeçam." Alencar destacou que, mesmo com as dificuldades, o tratamento evolui. "Se eu morrer agora, é um privilégio para mim porque a situação está tão boa que não tem como melhorar, está todo mundo orando por mim. Seja qual for o resultado, será uma vitória nossa."

Durante o discurso de 9 minutos e 40 segundos, Alencar dispensou o texto que havia preparado, por preferir "falar com o coração". De improviso, ele contou que, fora da Vice-Presidência, já não anda com os tradicionais batedores da segurança e que, por isso, tem observado a cidade e seus carros luxuosos, o que, na opinião dele, é uma prova de que o País vai bem. "Me perdoe. Eu fiz parte desse governo, mas o Brasil vai bem graças à dedicação extraordinária do presidente Lula", disse, diante de uma plateia que tinha tucanos e democratas entre convidados.