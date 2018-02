Homem tenta invadir Palácio do Planalto a bordo de motocicleta

BRASÍLIA - Na tarde desta sexta-feira, 22, um homem subiu em uma motocicleta a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília. Antes de atingir a vidraça da portaria do prédio, jogou a moto no espelho d''água do local. Mesmo sem a moto, o homem continuou correndo em direção à entrada do Planalto, quando foi agarrado e preso pelos seguranças da Presidência.

Ele aparenta ter cerca de 30 anos e no momento está preso numa sala do térreo do Palácio. A Presidência ainda não informou a identidade do homem e nem os motivos que o levaram a entrar no Planalto dessa maneira.