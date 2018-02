Homem tenta invadir Palácio da Alvorada de carro O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República informou hoje, por meio de nota à imprensa, que na madrugada de hoje, por volta das 2h15, ocorreu uma tentativa de invasão no Palácio da Alvorada por um homem que dirigia um carro. Segundo a nota, "o incidente provocou a reação imediata da equipe de serviço que realizou a detenção do condutor do veículo", que foi encaminhado à Polícia Federal (PF).