Homem que tentou invadir Planalto é identificado

BRASÍLIA - A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto informou na noite desta sexta-feira, 22, que o homem que tentou invadir o prédio pela rampa em cima de uma motocicleta foi identificado como Jandilson Pereira Gaudênio, de 32 anos, natural de Campina Grande (PB). Ele teria informado que está desempregado e que passou pelo presídio da Papuda, no Distrito Federal (DF). Ele foi levado para a Polícia Federal (PF), em Brasília.

O episódio ocorreu por volta das 18 horas, quando o homem subiu a rampa do Planalto de motocicleta e, antes de atingir a vidraça da portaria do prédio, jogo a moto no espelho d'água do local.