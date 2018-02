Homem que tentou invadir Planalto é identificado A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto informou na noite de hoje que o homem que tentou invadir o prédio pela rampa em cima de uma motocicleta foi identificado como Jandilson Pereira Gaudênio, de 32 anos, natural de Campina Grande (PB). Ele teria informado que está desempregado e que passou pelo presídio da Papuda, no Distrito Federal (DF). Ele foi levado para a Polícia Federal (PF), em Brasília.