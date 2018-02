Homem atira objetos na casa de Temer em São Paulo e é detido pela polícia na madrugada

A residência do presidente Michel Temer no bairro Alto de Pinheiros em São Paulo foi alvo de uma ocorrência neste final de semana, quando um homem, por duas noites consecutivas, atirou objetos no portão da casa. O presidente estava dentro da residência. A Polícia Civil confirmou à reportagem do Broadcast que, na madrugada deste domingo, na segunda ação, o homem foi detido e levado à delegacia para assinar um termo circunstanciado em decorrência de um boletim de ocorrência por dano e perturbação. Após assinar este termo, no qual se compromete a não repetir a atitude, o homem foi liberado.

Na manhã deste domingo, a perícia esteve na casa de Temer para averiguar danos ao portão que foi atingido. O boletim de ocorrência foi feito na 14ª delegacia de Polícia Civil. Após o ocorrido, a segurança na frente da casa do presidente foi reforçada.

Temer chegou a São Paulo na sexta-feira à noite. Na manhã deste domingo e em meio às citações dele em delação de executivo da Odebrecht, recebeu o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Depois do encontro, deixou a residência rumo a Brasília.