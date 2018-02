Holofote cai e estilhaça vidro de táxi na entrada principal da Câmara dos Deputados

Um holofote instalado pelo Congresso em virtude das manifestações de junho despencou em cima de um táxi na noite desta terça-feira. O vidro do carro foi estilhaçado, mas o motorista sofreu apenas um ferimento leve na mão direita. O diretor-geral da Câmara, Sérgio Sampaio, afirmou que vai ser apurada a responsabilidade da Casa e que se for comprovada pode reparar o prejuízo do motorista.

O incidente ocorreu por volta das 21 horas, quando uma fila de carros se posicionava na entrada principal da Casa, chamada de Chapelaria, para pegar deputados, senadores, servidores e jornalistas que participavam da sessão de votação de vetos presidenciais. A forte ventania que atinge Brasília fez com que o holofote preso por um fio próximo da cúpula da Câmara desabasse sobre o veículo. O vidro do táxi ficou estilhaçado e o holofote, que estava afixado dentro de uma caixa de madeira, também foi destruído.

Lindoval Alves Moreira, de 35 anos, diz que chegou a pensar que uma pessoa tivesse caído sobre seu veículo. Ele espera que a Câmara ressarça o prejuízo. "Vamos ter que resolver isso, mas o importante é que estou vivo", disse o motorista do táxi, que estava chegando à Casa para buscar um jornalista. Ele sofreu apenas um ferimento leve na mão. Funcionários que presenciaram o acidente observaram que o caso não foi mais grave porque o holofote bateu em parte do capô do carro, fazendo com que o choque não fosse totalmente com o vidro dianteiro.

A deputada Rose de Freitas (PMDB-ES) estava no local esperando um carro e diz que o estrondo assustou a todos. "Pensamos que fosse uma batida, mas na hora que vimos o vidro do carro daquele jeito tomamos um susto", contou.

O diretor-geral da Câmara não tinha ainda informações sobre o ocorrido, mas afirmou que o ressarcimento deve ser feito caso haja a comprovação de que a responsabilidade pelo ocorrido foi da Casa. Os holofotes foram instalados na época das manifestações de junho e serviam para ajudar a polícia e a segurança da Casa a identificar as movimentações no gramado em frente ao Congresso.