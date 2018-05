Holdenn e Zequinha se recusam a dar esclarecimentos Nos últimos dias, o Estado procurou os proprietários da Holdenn e o deputado Zequinha Sarney (PV-MA), em busca de esclarecimentos sobre a compra do apartamento. À Holdenn, foram enviadas na quarta-feira três perguntas acerca das condições em que se deu transação. Em e-mail remetido na noite de ontem, a empresa afirmou que não dará mais informações sobre o assunto. E disse estranhar as perguntas do jornal.