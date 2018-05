Hino deve ser executado nas escolas a partir desta semana

O presidente da República em exercício, José Alencar, sancionou a lei que determina a obrigatoriedade de execução do Hino Nacional nas escolas de ensino fundamental, uma vez por semana. O ato foi publicado no Diário Oficial da União e entra em vigor nesta terça-feira, 22.

Alencar assume interinamente a Presidência pois o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Nova York (EUA). Na segunda-feira, 21, ele despachou com assessores em casa, em São Paulo, e nesta terça deve realizar novos exames, no hospital Sírio Libanês, para saber se poderá se submeter a mais uma sessão de quimioterapia. Por causa da baixa imunidade, provocada pelo tratamento, Alencar foi internado na semana passada para receber transfusão de sangue. Ele deixou o hospital no último sábado, 19.