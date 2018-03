Hillary vem ao Brasil em março preparar visita de Obama

A chegada a Brasília do novo embaixador americano, Thomas Shannon, tende a destravar essas visitas. No último dia 8, Shannon apresentou as cópias de suas credenciais ao Itamaraty e conversou com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Em 4 de fevereiro, o embaixador entregará suas credenciais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva - rito que oficializa sua condição de representante dos EUA diante do governo brasileiro - e receberá, no dia seguinte, o subsecretário de Estado, Nicholas Burns, que preparará a vinda de Hillary.

Os encontros entre Hillary e Amorim e, depois, entre Obama e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva serão consumidos pelo esforço de aproximar as posições entre os dois países nos âmbitos bilateral, regional e global. Ambos os governos pretendem dar vazão a um acordo sobre economia e comércio para expandir a atual margem de cooperação e de facilitação de trocas de bens e serviços e de investimentos, mas que não alcançará a abertura comercial.

Amorim deixou claro a Shannon que espera de Washington a preservação de um canal de comunicação mais fluído. Em especial, sobre temas sensíveis para a região, como a presença de soldados americanos em sete bases militares da Colômbia.