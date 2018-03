Hillary se reúne por 40 minutos com Sarney e Temer

Na pauta, estão temas como mudança do clima, promoção da igualdade racial, negociações na Organização Mundial de Comércio (OMC), cooperação trilateral com o Haiti e com países africanos e reforma da Organização das Nações Unidas (ONU). A secretária ainda tem agendado para hoje encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com o presidente brasileiro, ela irá discutir o programa nuclear no Irã. O governo norte-americano defende novas sanções internacionais contra o Irã por duvidar dos objetivos pacíficos do programa nuclear do país, enquanto o governo brasileiro insiste na via da negociação.

Eles também devem conversar sobre o processo de compra de caças brasileiros para a Força Aérea Brasileira (FAB). Na decisão do Planalto, que está sendo aguardada para o final deste mês, o F-18 Super Hornet norte-americano está disputando com o Rafale francês e o Gripen sueco. Do Brasil, a secretária de Estado seguirá para Costa Rica e Guatemala.