Hillary e Amorim divergem sobre sanções ao Irã A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, e o chanceler Celso Amorim não chegaram a um acordo sobre uma solução para a questão nuclear iraniana. Em entrevista coletiva no Itamaraty, Hillary Clinton afirmou que "honestamente, só depois de aplicadas as novas sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Irã vai mudar sua posição e retomar as negociações de um acordo".