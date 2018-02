Herdeiro político de ACM diz que influência segue

Herdeiro natural do legado político do carlismo, o deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) afirma que esse movimento "não acabou nem vai acabar". Para ele, o carlismo tem de ser interpretado "como um modo de fazer política, com valores e atributos bem claros". Mas entende que o modelo consagrado por seu avô precisa ser adaptado aos novos tempos. "Na minha visão, o carlismo representa as boas práticas administrativas, as equipes competentes, os bons projetos, a revelação de bons quadros técnicos e a defesa intransigente da Bahia. Mas ele precisa agora ser inserido num modelo que sinalize para o futuro", afirma o deputado, de 28 anos, provável candidato à Prefeitura de Salvador no próximo ano. Na avaliação de ACM Neto, a eleição municipal será um termômetro para medir o potencial dos candidatos de oposição. Em 2004, João Henrique Carneiro, então no PDT, foi eleito no segundo turno, derrotando o senador César Borges por uma margem de votos muito grande. João Henrique obteve 74,7% dos votos válidos contra 25,3% de Borges. CONTESTAÇÃO "Quase 75% dos votos válidos foi uma derrota muito expressiva. A população de Salvador mostrou sua intolerância máxima com nosso grupo", reconhece ACM Neto. "Salvador sempre foi uma cidade de contestação. Mas agora, com o nítido fracasso da administração do prefeito João Henrique, surge um ambiente favorável. É como se tivessem descansado do nosso grupo e dissessem: ?olha tem muita coisa que havia no passado de que eu sinto falta?. Não é a reedição desse modelo. Mas uma forma de resgatar as boas práticas e sendo novo."