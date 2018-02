Heráclito suspende salário de 503 servidores do Senado O primeiro-secretário do Senado, Heráclito Fortes (DEM-PI), decidiu nesta noite suspender o salário dos 503 servidores efetivos e comissionados que não se recadastraram conforme pedido pela administração da Casa. De acordo com a assessoria de imprensa do senador, estes servidores terão prazo de cinco dias, a partir de amanhã, para regularizarem seus cadastros. Depois disso, será aberto processo administrativo para apurar os motivos pelos quais estes servidores não participaram do censo.