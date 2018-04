Heráclito promete fazer novos cortes na semana que vem

Também hoje, Heráclito afirmou que serão suspensas as obras da cela que seria construída na Casa Legislativa para deter pessoas que cometerem crimes dentro da instituição. Ele disse que vai analisar a necessidade da obra antes de dar continuidade à construção da cela. "Mandei suspender para analisar este caso", afirmou o senador. O diretor da Polícia Legislativa do Senado, Pedro Araújo, disse que as obras tinham o prazo de duas semanas para serem concluídas. Orçada em R$ 569.445, a construção da cela foi autorizada em dezembro pelo então primeiro-secretário da Casa, Efraim Morais (DEM-PB), a pedido do diretor da polícia. Com uma área total de 645 m², a cela seria oficialmente chamada de "sala de custódia".