Heráclito promete exoneração de 50 diretores no Senado O primeiro-secretário do Senado, Heráclito Fortes (DEM-PI), prometeu ontem a exoneração, nas próximas horas, de 50 do total de 181 diretores da Casa. O corte é menor do que o proposto no dia anterior pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), que defendeu a redução de, pelo menos, 50% dos 181 cargos de diretor, ao anunciar uma reestruturação da Casa com auditoria da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com as 50 exonerações, o Senado ainda manterá em sua estrutura 131 diretores, com direto a gratificações que variam de R$ 2.064,01 a R$ 2.229,13, além dos salários.