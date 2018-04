Heráclito pede dados de suposto grampo contra ele O senador Heráclito Fortes (DEM-PI) requereu ontem ao juiz Ali Mazloum cópias de relatórios da Polícia Federal e de transcrições de grampos da Satiagraha em que seu nome teria sido citado. Durante 53 minutos, reuniu-se no gabinete da 7ª Vara Federal em São Paulo com o juiz responsável pelo inquérito que poderá culminar no indiciamento do delegado Protógenes Queiroz.