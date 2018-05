Heráclito minimiza a não publicação de 36 atos secretos O primeiro-secretário do Senado, senador Heráclito Fortes (DEM-PI), minimizou o fato de até hoje não ter sido publicada no Boletim Administrativo ou no Diário Oficial uma ata da Mesa Diretora na qual está registrada a convalidação de 36 atos secretos. Esses atos foram editados para criar cargos e reajustar a verba indenizatória do Senado de R$ 12 mil para R$ 15 mil. "A ata só se publica na reunião seguinte. Não há nada de ilegal. O que aconteceu é que demorou muito o tempo de uma reunião a outra. Agora, são atos que a Mesa não podia deixar de convalidar. Foi uma falha administrativa que precisa ser corrigida porque a decisão tinha sido tomada e as medidas já estavam em vigor", afirmou.