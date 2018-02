Heráclito Fortes recebe alta hospitalar em São Paulo

O primeiro-secretário do Senado, Heráclito Fortes (DEM-PI), teve alta na manhã desta terça-feira, 16, do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde foi submetido a uma operação de redução de estômago na última quinta-feira, 11. O senador está de licença médica de suas atividades no Senado desde a semana passada e, segundo a sua assessoria de imprensa, deve permanecer em São Paulo mais alguns dias para completar a recuperação.

De acordo com boletim médico do hospital, a cirurgia bariátrica por que passou Fortes, mais conhecida como operação de redução de estômago, foi um sucesso e a recuperação do senador foi rápida. No dia posterior à cirurgia, na última sexta-feira, 12, o senador já caminhava pelos corredores do hospital. A equipe médica que assistiu o senador nos seis dias em que ficou internado é formada pelos médicos Roberto Kalil Filho (cardiologista), Áureo Ludovico de Paula (cirurgião geral) e Antonio Luiz de Vasconcelos Macedo (cirurgião geral).