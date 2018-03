Heráclito denuncia protógenes à corregedoria O senador Heráclito Fortes (DEM-PI) entrou anteontem com uma representação na corregedoria e na diretoria-geral da Polícia Federal contra o delegado da Protógenes Queiroz, que deixou o comando da Operação Satiagraha na sexta-feira. Heráclito aponta o delegado como mentor dos vazamentos de informações do inquérito que tratam o senador como participante do esquema de apoio político-parlamentar do banqueiro Daniel Dantas. Na representação, Heráclito afirma que foi apontado pela PF como integrante de uma "organização criminosa". Ele disse que resolveu reagir para "acabar com a paranóia, com a esquizofrenia e com as ilações" feitas a partir de conversas que manteve com pessoas investigadas. O advogado Délio Lins e Silva afirmou que a iniciativa da representação refere-se especificamente a situações em que a PF é citada como fonte da informação. "O delegado vaza a notícia e nós fazemos uma representação na corregedoria, pedindo a instauração do procedimento administrativo e no Ministério Público, pedindo a reprimenda na área criminal. Polícia Federal não é para dizer isso ou aquilo, é para investigar."