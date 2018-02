Heráclito defende Sarney e elogia licença de Agaciel O primeiro-secretário da Mesa, Heráclito Fortes (DEM-PI), voltou a defender o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), que está sendo pressionado para deixar o cargo. "Eu participo do colegiado presidido por Sarney. No momento não existem erros cometidos pelo atual colegiado da Casa", afirmou. Heráclito também considerou "um avanço" o pedido de licença do ex-diretor-geral do Senado, Agaciel Maia.