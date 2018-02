Heráclito afasta três diretores que teriam elo com Agaciel

O primeiro-secretário do Senado, Heráclito Fortes (DEM-PI), decidiu afastar do cargo três diretores que seriam ligados ao ex-diretor da Casa, Agaciel Maia. O senador disse que o afastamento é apenas rotineiro.

"São mudanças de rotina para ajuste, tendo em vista que nós temos uma nova direção. Não significa desqualificar qualquer diretor afastado. É uma mudança de equipe, conforme prometido", disse. "A decisão já está tomada e acredito que já será publicada no Diário do Congresso para que as mudanças sejam feitas imediatamente", continuou.

Heráclito justificou dizendo que tem havido uma lentidão em alguns setores para determinar novos diretores e a nova gestão. "Queremos transparência, agilidade e enxugamento da máquina", comentou.