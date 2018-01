Henry Sobel discute defesa da paz com FHC O rabino da comunidade israelita de São Paulo, Henry Sobel, esteve hoje com o presidente Fernando Henrique Cardoso, no Palácio da Alvorada, para conversar sobre o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Segundo Sobel, o presidente disse que a Polícia Federal não tem uma infra-estrutura suficiente para resolver muitos casos como esse do prefeito. O rabino contou que Fernando Henrique enfatizou que o problema da violência só pode ser resolvido a longo prazo e que ele está preocupado, porque a origem do problema da violência está nas falhas do sistema carcerário, como se verificou recentemente em São Paulo, quando dois presos fugiram de helicóptero. Sobel disse ainda que o presidente apoiou sua sugestão de se criar uma frente inter-religiosa em defesa da paz e que lhe deu um bilhete para entregar ao Papa João Paulo II, na reunião da qual o rabino participará depois de amanhã em Assis, na Itália, no Dia de Meditação e Ação a Favor da Paz Mundial. A íntegra do bilhete é a seguinte: "O século XXI será a consagração da esperança se conseguirmos fazer nele a construção da paz e o fim da violência". Kissinger Sobel disse ainda que no dia 13 de março Fernando Henrique vai condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, em um jantar promovido pela Comunidade Israelita em São Paulo.