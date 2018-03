Henrique Alves tentou ocultar R$ 3 mi nos Emirados Árabes e Uruguai, diz revista

SÃO PAULO - O ex-ministro do Turismo Henrique Alves (PMDB) tentou esconder nos Emirados Árabes e no Uruguai uma quantia de R$ 3 milhões de recursos ilegais, de acordo com reportagem da Revista Istoé, que afirma ter obtido acesso a documentos que comprovam as movimentações.

Segundo a publicação, o político abriu conta na Suíça, em 2008, onde depositou propina paga pela Carioca Engenharia em troca da liberação de recursos do Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS) para realização de obras no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro.

Mais tarde, quando explodiram as investigações da Lava Jato, Alves transferiu os recursos da Suíça para os Emirados Árabes e, depois, para o Uruguai, com o objetivo de evitar um possível bloqueio do dinheiro. Neste ano, o Ministério Público da Suíça passou a investigação para a Procuradoria Geral da República, no Brasil. Na sequência, o parlamentar acabou denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A defesa de Henrique Alves afirma que ele não foi o responsável pela transferência dos recursos para os Emirados Árabes e o fechamento da conta na Suíça, e que o parlamentar sequer chegou a usar a conta.