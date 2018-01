Henrique Alves critica invasão do plenário da Câmara

Referindo-se aos policiais militares e aos bombeiros, que pressionam a Câmara pela aprovação em segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece um piso nacional para a categoria, a PEC 300, o presidente da Câmara ressaltou que havia feito um acordo com eles na tarde desta terça. "Recebi os representantes da categoria e pedi um prazo para discutir essa matéria", disse o presidente, destacando que a discussão deve envolver também governadores e a própria União. "Então me surpreendi com essa atitude que não engrandece nem ajuda o voto consciente dos parlamentares."

Vetos

Perguntado sobre qual a sua previsão para a análise do veto parcial da presidente Dilma Rousseff às novas regras de divisão do Fundo de Participação dos Estados (FPE), Alves respondeu: "acho que é a derrubada do veto".