Henrique Alves convoca reunião para debater caso Genoino O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), convocou uma reunião da Mesa Diretora para esta quarta-feira, 20, para discutir a situação do deputado federal licenciado José Genoino (PT-SP), condenado no processo do mensalão e preso desde sexta-feira, 15, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). "Convoquei amanhã a Mesa, às 9 horas, para discutir a matéria", afirmou Alves, ao deixar o plenário.