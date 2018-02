Henrique Alves cancela compromissos após morte de Campos O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), cancelou sua agenda como candidato ao governo do Rio Grande do Norte para esta quarta e quinta-feira em razão da morte do candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, em um acidente de avião em Santos (SP). Alves anunciou a suspensão de suas atividades de campanha pelo Twitter. Ele publicou uma mensagem na rede social dizendo que o Brasil vai sentir falta de Campos.