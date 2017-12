Heloísa Helena volta a dar aula na Universidade de Alagoas Após quatorze anos afastada da vida acadêmica, a ex-senadora Heloísa Helena (PSOL-AL), candidata derrotada à presidência da República, voltou a dar aulas no curso de Enfermagem da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), em Maceió, nesta terça-feira, 27. No início desta tarde, a turma composta principalmente por alunas - apenas dois rapazes estavam na aula - recebeu a professora ilustre com certa naturalidade. "Vai ser difícil separar a Heloísa política da professora", comentou Marília, que é uma das alunas da ex-senadora, no terceiro ano de Enfermagem. Antes de começar, Heloísa conversou com os jornalistas e disse que ainda não sabe se disputa as eleições municipais de 2008. "O meu futuro político ainda não está definido, não depende só da minha vontade, é uma questão partidária. Por isso, nesse momento eu não posso dizer se disputo a prefeitura de Maceió ou se terei que esperar 2010 para disputar outro cargo", afirmou a ex-senadora. Como presidente nacional do PSOL, ela disse que vai se dedicar a estruturar o partido nos municípios brasileiros com vistas às eleições do próximo ano. Mudança no padrão salarial Heloísa disse ainda que vai receber cerca de R$ 1 mil como professora e que o partido deve completar a sua renda com mais R$ 2 mil, para que ela possa ter um ganho em torno dos R$ 3 mil por mês. Para quem recebia cerca de R$ 13 mil como senadora, ela mesma reconhece que é uma grande mudança no padrão salarial. No entanto, a ex-senadora não reclama. "Não lamento essa perda, vejo até essa mudança pelo lado positivo, esse meu novo salário serve para provar o quando ganha mal o professor universitário deste País", destacou. Para Heloísa, o maior desafio será conciliar a retomada da vida acadêmica com a militância partidária. Ela disse que se optasse pela dedicação exclusiva na universidade poderia dobrar o salário, mas preferiu continuar com 20 horas/aula, para poder continuar cumprindo suas tarefas na presidência nacional do PSOL. Mesmo assim, ela pretende investir um pouco mais na carreira acadêmica, tanto é que já está freqüentando aulas na Universidade Federal da Bahia como aluna especial de mestrado em epidemiologia, que é a sua especialidade. Carga horária Como sua carga horária na Ufal é de 20 horas/aula, Heloísa tem apenas duas turmas com 30 alunos cada e dá aula de Planejamento de Serviços Públicos apenas dois dias na semana. No primeiro contato com os alunos, após 14 anos licenciada da universidade, Heloísa destacou a importância do curso de enfermagem e disse que quem pensa em fazer fama como enfermeira é bom mudar de curso. "Não existe glória para quem atua na área de saúde pública", afirmou a ex-senadora, que entrou como professora da Ufal por concurso, em 1986. ´Calma, porém exigente´ Durante a aula, antes de lançar mão do seu notebook, a ex-senadora falou um pouco da sua disciplina e sobre jeito de ser como professora. "Eu me considero uma professora calma, super calma, porém muito exigente. Porque com saúde pública não se brinca", advertiu a ex-senadora que ganhou fama de "brigona" no Congresso. "Na área de saúde, você não precisa ser gênio, mas ninguém tem o direito de ser incompetente", acrescentou. Para a ex-senadora, o profissional da saúde tem obrigação de tratar todos muito bem, "seja rico ou seja pobre". As aulas do ano letivo de 2007 na Ufal foram reiniciadas no início da semana passada, mas somente nessa terça-feira Heloísa teve contato direto com sua primeira turma. "A semana passada foi toda de atividades internas, quando participamos de reuniões com a coordenação do curso e demais professores para elaboração do horário escolar, definições de turmas etc.", afirmou Heloísa.