Heloísa Helena nega acordo com Anthony Garotinho A candidata do PSOL à Presidência da República, Heloísa Helena, disse neste sábado que não conhece pessoalmente Anthony Garotinho, e considerou o apoio do ex-governador do Rio de Janeiro à sua candidatura "uma declaração de voto como outra qualquer". Segundo Heloísa Helena, o País não vive uma ditadura e as pessoas podem declarar em quem irá votar. Questionada se irá deixar o ex-governador subir no palanque do PSOL, Heloísa Helena afirmou que objetivamente não sabe o que levou Anthony Garotinho a dar esta declaração. "Mesmo porque, nunca conversei com ex-governador e não existe nenhum acordo político. Não há nenhuma aliança", reiterou. A candidata do PSOL discursa em um palanque improvisado em frente a um shopping na cidade de Osasco. Heloísa Helena, acompanhada de militantes, realizou uma caminhada pelo calçadão principal do centro do município de Osasco, onde cumprimentou lojistas e populares.