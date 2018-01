Heloísa Helena faz duras críticas a Lula Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, a senadora alagoana Heloísa Helena fez críticas severas ao ex-companheiro do PT Luiz Inácio Lula da Silva. A pré-candidata do PSOL à Presidência acusou Lula de ser corrupto e de utilizar a máquina pública para se reeleger. "Se eu tivesse aquela estrutura. Aerolula para cima e para baixo, mídia a cada 20 minutos na televisão e na rádio, em todos os Estados brasileiros, que é a publicidade oficial... Desse jeito é muito fácil", afirmou a senadora sobre a vantagem alcançada até aqui por Lula. E prosseguiu: "Se o povo brasileiro quiser reeleger o presidente Lula, tem todo o direito. Mesmo sabendo que ele é corrupto." Heloísa Helena diz ser uma alternativa socialista para quem se frustrou com o PT e para quem não gosta do PSDB. Aliás, ela coloca os candidatos dos dois partidos sob o mesmo rótulo de neoliberais. A candidata prometeu que, se for eleita, fará auditorias nos governos de seus antecessores: do governo Lula e do de Fernando Henrique Cardoso, "especialmente das privatizações". "Se eu ganhar a eleição, será maravilhoso para a maioria do povo brasileiro", afirmou. "Mas é claro que para meia dúzia de delinqüentes ilustres será o pior dos mundos." Ela se disse decepcionada e triste com o governo Lula e fez insinuações de que o PT poderia estar por trás de assassinatos de prefeitos do partido. "O Lula é a maior liderança popular da América Latina, filho do povo que chega à instância de decisão política mais importante do País. Tenho um misto de tristeza e decepção, não de rancor", frisou. A senadora garantiu que enquanto esteve no PT não teria conhecimento de eventuais irregularidades. "Eu nunca imaginei - até porque não era do esquema. Era impossível saber do mensalão", ponderou. "Nunca imaginei que tivesse coisas relacionadas a crimes e assassinatos, além dos crimes contra a administração pública", prosseguiu. "E digo isso com tristeza, porque não tenho dúvida de que dentro do PT existem militantes honestos e militantes socialistas." Lula sabia A pré-candidata do PSOL opinou que o presidente Lula sabia das irregularidades cometidas por petistas para arregimentar apoio no Congresso. "Como eu não compartilho da visão elitista e preconceituosa de dizer que ele (Lula) era um incompetente, um pau mandado por fulano ou por sicrano, eu não tenho dúvida de que ele sabia de tudo", sustentou a senadora. "É exatamente porque sabia de tudo que não abriu um único procedimento investigatório e uma única auditoria para penalizar e punir os envolvidos", explicou. Finalmente, ela prometeu que se eleita não fará um governo inspirado em Hugo Chávez ou quem quer que seja. "Se eu tiver a honra de chegar à Presidência da República, não manda no meu governo nem o Bush nem o Chávez", assegurou. "Eu não gosto de fazer transposições mecânicas, nem sobre experiências governamentais ou administrativas", afirmou. "Isso não vai acontecer no Brasil."