Heloísa Helena é destaque em jornal espanhol A senadora Heloísa Helena ganhou destaque na edição online do jornal espanhol El País nesta terça-feira. Na seção da América Latina, a manchete anuncia que ela será a primeira mulher a disputar a presidência do Brasil e representa as três formações brasileiras de esquerda: o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Socialista dos Trabalhadores Unidos (PSTU) e o Partido Comunista Brasileiro (PCB). O texto também destaca a formação do PSOL como dissidência do Partido dos Trabalhadores (PT), depois dos escândalos de corrupção, e fala das 500 mil filiações já registradas. Segundo o jornal, o partido "agrega os órfãos da esquerda do PT e os desiludidos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva". "O PSOL, que agora se une com dois partidos menores da esquerda clássica, aparece nestas eleições como a herança de esquerda do PT, que acabou se elitizando com a mudança de rumo do centro para a direita, comandada por Lula". As pesquisas realizadas também são mencionadas pelo periódico, e indicam Heloísa Helena com 8% dos votos em todo o território brasileiro, chegando a 12% em cidades como Rio de Janeiro. A estimativa é de 12 milhões de votos no total. Na cerimônia em que foi anunciada a sua candidatura, no último domingo, Heloísa Helena chorou. Disse que na sua passagem pelo Senado havia pisado "no território da burguesia" sem se vender.