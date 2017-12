Heloísa Helena culpa Planalto por crise da segurança A pré-candidata do PSOL à Presidência da República, senadora Heloísa Helena (AL), responsabilizou, na capital baiana, diretamente o governo federal pela onda de violência promovida por traficantes em várias cidades do País. "O Planalto não cumpriu o que estava no orçamento do ano passado e não liberou recursos para o combate à violência", disse, lembrando que houve uma redução de 48% de verba para o fundo penitenciário. Segundo ela, além disso, "não existem políticas públicas para evitar que os jovens sejam tragados pelos traficantes", comentou, criticando o fato de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estar em Viena, enquanto o Brasil mergulhava "num mar de sangue". Alerta Ela disse que junto com um grupo reduzido de parlamentares, vem chamando a atenção para a iminência de uma explosão desse "barril de pólvora". "Fizemos vários pronunciamentos no Senado alertando para os graves riscos na área de segurança pública, pois fora as reduções nas verbas para a área ocorreu uma pífia execução orçamentária". A senadora foi convidada pelos alunos da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) para participar do seminário "Comunicação e Política" e aproveitou a crise na segurança pública para criticar os poderes constituídos e os grupos econômicos. Ela disse, ainda, não aceitar que "as ilustres excelências delinqüentes" passeiem em carros blindados e policiais que combatem o crime não recebam tal equipamento, além de usarem coletes à prova de balas vencidos. A senadora voltou a atacar os colegas parlamentares ao dizer que no Congresso e na política no Brasil é onde estão "mais pessoas que não prestam". Ela qualificou os partidos que apóiam o governo de "bases bajulatórias" que servem apenas para "articular conluios com o Executivo". Justiça Sobre a Justiça disse que escritórios de advocacia "compram" facilmente sentenças e não livrou também os meios de comunicação que teriam a função de convencer as pessoas a aprovar as políticas impostas pelo governo. "A mídia acaba reproduzindo essa inserção do neo-liberalismo (na vida do brasileiro), uma opção cretina e ridícula". Segundo Heloísa Helena apesar dos problemas, em todas as áreas há exceções. "Embora exista essa estrutura de mídia montada para manter os poderosos no Poder, existe uma permeabilidade que reflete as forças (de pressão) da sociedade". "Com os canalhas sou selvagem, uma onça não domesticada" Durante o debate com os estudantes, perguntaram à senadora se ela manteria esse estilo "raivoso" na campanha presidencial ou faria como Lula, contratando um marqueteiro para suavizar o discurso. "Com os canalhas sou selvagem, uma onça não domesticada", disse, garantindo que não vai aceitar dinheiro de "setores empresariais" nem contratará "nenhum Duda Mendonça". Ela resumiu seu discurso sobre o bem e o mal numa frase: "Quem serve ao dinheiro vai para o inferno, eu vou para o céu porque sou socialista".