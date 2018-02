Heloísa diz que processará Dirceu por entrevista A presidente nacional do PSOL, Heloísa Helena, afirmou hoje que processará o ex-deputado José Dirceu (PT-SP) por ele ter declarado à revista "Piauí" - na edição que chegou hoje às bancas - que ela votou contra a cassação do ex-senador Luiz Estevão "por motivos impublicáveis". Heloísa destacou: "Ele (Dirceu) não se comportou como homem nessa entrevista, primeiro, porque fez ataques à minha honra como mulher e fez agora, que estou sem mandato, para que eu não tivesse como responder, mas ele vai ser processado." Ela ressaltou: "Sei que ele (Dirceu) é um medíocre, ladrão dos cofres públicos que vive passeando pelo Brasil com dinheiro público roubado, enquanto eu estou em sala de aula trabalhando." Heloísa disse que o dinheiro das custas do processo que moverá contra ele, se ela ganhar, será doado para uma instituição de caridade. "Com certeza, vou processá-lo porque é inaceitável (a declaração que ele deu à revista)." A presidente nacional do PSOL afirmou que não deveria mais se surpreender com esse tipo de declaração de Dirceu. Heloísa disse: "Como ele não nada para me atacar, ele usa uma canalhice como essa para me ofender como mulher. Ele deveria comportar-se como um homem e não como um rato covarde e mentiroso."