Heloísa critica intenção de Lula de reformar Previdência A presidente do PSOL, Heloísa Helena, criticou nesta sexta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por anunciar a intenção de fazer novas mudanças na Previdência Social. "Querem fazer uma nova Reforma da Previdência, já fizeram duas. Vão penalizar os pobres, que entram mais cedo no mercado de trabalho, porque o rico vai estudar, fazer pós-graduação", discursou Heloísa, no Buraco do Lume, tradicional reduto de esquerda, no centro do Rio. A ex-senadora, atualmente sem mandato, esteve na cidade para participar da inauguração da sede carioca do partido, no início desta noite. Mas negou a intenção de transferir o domicílio eleitoral para concorrer à prefeitura. Quando concorreu à Presidência, em 2006, obteve 20% dos votos da capital fluminense e foi no Rio que conquistou o maior número de eleitores, 1,5 milhão. Ela conclamou os movimentos sociais a se organizarem e impedirem novas mudanças na Previdência, especialmente a que aumenta o tempo de trabalho necessário para as mulheres requererem a aposentadoria. Heloísa Helena afirmou que o Tribunal de Contas da União constatou que atualmente a Previdência tem superávit. "O déficit é causado pelo governo, que rouba 25% da receita através do DRU - Desvinculamento das Receitas da União", disse ela, acrescentando que esse percentual garante o superávit primário exigido pelo Fundo Monetário Internacional.