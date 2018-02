Hélio Costa tira 23 dias de férias e Mantega, 15 O ministro da Fazenda, Guido Mantega, entrará de férias na segunda-feira. O período de descanso será de 15 dias e durante esse período responderá interinamente pelo Ministério, o secretário-executivo, Nelson Machado. Mantega embarca agora pela manhã para São Paulo, e despachará, à tarde, na sede regional do Ministério. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, está de férias desde ontem, segundo despacho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado hoje no Diário Oficial da União. O período de descanso do ministro será de 23 dias.