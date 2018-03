Hélio Costa: nome do PMDB a vice de Dilma é o Temer

Segundo o ministro, os peemedebistas têm deixado claro nas reuniões com o PT que o partido está "muito decidido" em torno do nome de Temer. Costa relatou que o PMDB e o PT, em reunião realizada hoje, em Brasília, conversaram principalmente sobre a disputa nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Ceará, nos quais, segundo ele, ainda há dificuldades na composição das alianças.

Em relação especificamente a Minas, Costa afirmou que ficou muito claro na reunião que não há dois palanques nesse Estado. "Lá ainda vivemos um pouco da história entre PSD e UDN. Quem sobe no palanque do PSD não sobe no palanque da UDN. Então, não tem jeito. Lá, só tem um palanque", afirmou o ministro, que participou da cerimônia de posse do novo conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Jarbas Valente.

Costa disse que, na reunião de hoje, o PMDB propôs ao PT que seja feita na primeira semana de março uma série de avaliações em Minas, com base em pesquisas de opinião pública, para identificar o candidato mais bem posicionado. "O que melhor represente nossa união, nossa aliança para disputar o governo. Será o candidato de todos nós - do PMDB e do PT."