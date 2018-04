Hélio Costa minimiza declarações de FHC sobre Dilma

"O impacto das declarações do ex-presidente é o mesmo impacto da queda de um pingo de chuva no Lago Paranoá (em Brasília)", disse o ministro ao deixar reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao ser questionado sobre como as declarações de FHC estavam repercutindo no Palácio do Planalto.

O ex-presidente afirmou hoje que a ministra Dilma Rousseff não é líder, mas seria sim um "reflexo de um líder".