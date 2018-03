Hélio Costa lidera disputa para o governo em MG, aponta Ibope

Jair Stangler, do Estadão.com.br, e Julia Duailibi, de O Estado de S.Paulo

SÃO PAULO - O senador Hélio Costa (PMDB) lidera as intenções de voto para o governo de Minas Gerais, segundo pesquisa Ibope/Estado/TV Globo. O ex-ministro das Comunicações tem 39% contra 21% de Antonio Anastasia (PSDB). Vanessa Portugal (PSTU) tem 2%. Os candidatos Edilson Nascimento (PTdoB), Fábio Bezerra(PCB), Pepê (PCO), Professor Luiz Carlos (PSOL) e Zé Fernando Aparecido (PV) têm 1% cada um. Brancos e nulos são 8% e indecisos somam 25%.

Candidato apoiado pela presidenciável do PT, Dilma Rousseff (PT), Costa tem melhor desempenho junto ao eleitorado com mais de 50 anos (45%), entre os homens (44%), entre os que cursaram até a 4.ª série do ensino fundamental (44%) e entre os que têm renda familiar de dois a cinco salários mínimos (44%).

Desempenho. Anastasia, que foi vice-governador de Aécio Neves (PSDB) e dará palanque a José Serra (PSDB), também tem melhor desempenho entre os homens, onde chega a 24% das intenções de voto, entre os jovens de 25 a 29 anos (25%), entre aqueles que cursaram ensino superior (37%) e os que têm renda familiar acima de 5 salários mínimos (33%).

De acordo com a pesquisa, Costa vence Anastasia em todos os cenários, exceto entre o eleitor com escolaridade superior: o peemedebista tem 34% dos votos contra 37% do tucano,

O candidato com maior rejeição no pleito mineiro é Pepê: 9% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Depois vem Costa, com 8% das citações. Anastasia e Vanessa Portugal têm rejeição de 6% do eleitorado em Minas.

Na pesquisa espontânea, em que o nome dos postulantes não é apresentado, a diferença entre os dois principais candidatos cai para três pontos porcentuais. Costa está na frente com 16% das intenções de voto, contra 13% de Anastasia. Aécio, que disputará o Senado, aparece com 2%, e Vanessa Portugal com 1%. Os brancos e nulos somam 6%.

Foram realizadas 1806 entrevistas no Estado entre os dias 26 e 29 de julho. A pesquisa está registrada no TRE/MG sob protocolo nº 54379/2010 e no TSE sob protocolo nº 20792/2010.O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.