Hélio Costa irá à Câmara discutir critérios de concessões O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse nesta quarta-feira que aceitará o convite da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara para participar de audiência pública para discutir os critérios de concessão e renovação das concessões de rádios e televisões no País. O requerimento propondo a reunião, proposta pela deputada Luiza Erundina (PSB-SP), foi aprovado hoje pela Comissão. A princípio, a audiência está marcada para o dia 2 de agosto. Além de Costa, também serão convidados os dois últimos ministros das Comunicações, Eunício Oliveira e Miro Teixeira. Na pauta da audiência estarão as concessões de rádios e TVs para parlamentares. Em reportagem publicada no início do mês, o jornal O Estado de S. Paulo mostrou que um em cada dez parlamentares possui concessão de emissoras de rádio e TV.