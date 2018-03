Hélio Costa é 'plano B' para compor chapa com Dilma

O ministro é o plano B, na hipótese de o vice de Dilma não ser o presidente da Câmara e presidente licenciado do PMDB, Michel Temer (SP). Líderes do partido rejeitam a possibilidade de candidatura do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, recém filiado à sigla. Em tom de brincadeira, mas falando muito sério, dizem que Meirelles "acabou de subir no ônibus, não vai sentar logo na janela".

Apesar das declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que o vice deveria ser escolhido em lista tríplice, peemedebistas mantém Temer como primeira opção. Para concorrer à sucessão de Aécio, Costa poderia se aproximar do PT ou do PSDB. Mas, se as duas siglas insistirem em candidaturas próprias, ele não entrará na disputa com o petista Fernando Pimentel e o tucano Antonio Anastasia, vice de Aécio. Restaria a ele disputar o Senado ou a vice-presidência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.