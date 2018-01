Hélio Costa: alta de Dilma foi a 'surpresa' em pesquisas O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse hoje que a melhora no desempenho da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, nas pesquisas sobre a corrida presidencial foi uma "grande surpresa" e indica que a disputa pela Presidência da República no próximo ano poderá ser "bastante apertada". Pesquisa do DataFolha divulgada no fim de semana coloca Dilma com 23% de intenções de voto, seis pontos porcentuais acima do declarado na pesquisa anterior, de agosto, quanto ela obteve 17%. O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), aparece na liderança, com 37%.