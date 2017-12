Hélio Costa adia indicação de Alexandre Jobim para Anatel Depois de ter anunciado pela manhã que faria ainda nesta terça-feira a indicação formal de Alexandre Jobim para uma vaga no Conselho da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o ministro das Comunicações, Hélio Costa, decidiu adiar a formalização de sua escolha e pesquisar melhor a situação de seu indicado. Segundo a assessoria do Ministério das Comunicações, Hélio Costa irá pesquisar se há algum problema de qualquer ordem legal ou jurídica de uma pessoa ligada a unidade de classe ser indicada para a Anatel. Alexandre Jobim atuou recentemente como consultor jurídico da Associação Brasileiras das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). Ele é filho de Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Segundo Costa, o nome de Jobim é uma indicação do PMDB e foi aprovado pela cúpula do partido, mas não soube dizer se há um consenso em torno dessa indicação. A vaga foi deixada por Elifas Gurgel do Amaral, cujo mandato terminou em novembro do ano passado. O assessor especial da Casa Civil, André Barbosa, também é cotado para o cargo.