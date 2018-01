Helicóptero usado por Dilma apresenta pane

A comitiva que acompanhava a presidente é que esperou meia hora até que o motor do Super Puma esfriasse e pudesse então retornar a Juazeiro do Norte. Dilma estava usando o helicóptero desde a manhã de hoje e já tinha feito três percursos totalizando uma hora e vinte minutos. Amanhã, Dilma vai usar novamente o Super Puma para fazer mais quatro percursos de sua viagem no Nordeste. Esse tipo de pane, segundo explicações técnicas, é uma coisa normal e basta esperar o motor esfriar. A recomendação para a espera é para não danificar o motor.