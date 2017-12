Helicóptero em que Rosinha viajava faz pouso de emergência A governadora Rosinha Garotinho (PMDB) levou um susto na tarde desta sexta-feira, 17, quando o helicóptero que a transportava fez um "pouso de segurança", de acordo com a assessoria do governo. O incidente aconteceu entre os municípios de Rio das Flores, na região do Médio Paraíba, onde esteve para inaugurar uma delegacia, e Cachoeiras de Macacu, na Grande Rio. O Palácio Guanabara informou que o piloto da aeronave optou pelo pouso por precaução, depois que uma luz no painel de controle indicou a existência de um problema. O pouso aconteceu em uma fazenda em Abarracamentos, a 20 quilômetros de Rio das Flores, onde a governadora e os assessores que a acompanhavam esperaram pela chegada de um outro helicóptero para prosseguir viagem. Devido ao atraso, Rosinha não foi a Cachoeiras de Macacu, onde também inauguraria uma delegacia, e voltou para a capital. Ninguém ficou ferido. Matéria ampliada às 19h24