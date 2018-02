Helicóptero da Petrobras é encontrado no mar com mais 2 corpos O helicóptero a serviço da Petrobras, que sofreu um acidente com 20 pessoas a bordo na bacia de Campos, foi encontrado no fundo do mar com dois corpos em seu interior, elevando para ao menos três o número de mortos, informou nesta quarta-feira a estatal. Outras duas pessoas que estavam a bordo seguem desaparecidas, e 15 foram resgatadas com vida, incluindo o co-piloto, que conduzia o helicóptero da empresa BHS no momento do acidente, na terça-feira. O corpo da primeira vítima fatal foi encontrado pouco depois do acidente. Segundo a Petrobras, o helicóptero decolou da plataforma P-18, localizada no campo de Marlim, com destino à cidade de Macaé (RJ), e teve de fazer um pouso forçado no mar, a cerca de 120 quilômetros da costa. Após a aterrissagem forçada, os flutuadores da aeronave foram acionados e o helicóptero permaneceu por algumas horas boiando, antes de afundar, disse a Petrobras, acrescentando que, no momento do acidente, as condições de vôo estavam normais. A empresa informou ainda que as buscas dos dois passageiros que ainda estão desaparecidos estão em andamento com quatro embarcações equipadas com robôs submarinos, oito embarcações de pesquisa de superfície e três helicópteros, além de duas aeronaves da Força Aérea Brasileira e um navio da Marinha. (Reportagem de Pedro Fonseca; Edição de Maria Pia Palermo)